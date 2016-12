Aké niet in actie tegen werkgever Chelsea op Tweede Kerstdag

Nathan Aké komt op Boxing Day niet in actie voor Bournemouth. De nummer tien van de Premier League gaat op bezoek bij Chelsea. De verdediger is dit seizoen uitgeleend door de Londense club.

In het contract staat dat hij niet mag uitkomen tegen Chelsea, meldt De Telegraaf. Het is een bekende regel in het Engelse voetbal. Het komt ook voort uit angst omdat hij zijn echte werkgever pijn kan doen met een slecht resultaat.



Aké doet het overigens goed bij Bournemouth. De middenmoter wil de Nederlandse verdediger graag kopen, maar Chelsea wil hem na dit seizoen weer terug hebben.