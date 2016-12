Laatste kerst Van Dijk bij Southampton: "Iedereen heeft ambities"

Virgil van Dijk wil hogerop. De centrale verdediger heeft aangegeven dat hij aan zijn laatste kerst bij Southampton bezig is. Er zijn al clubs die interesse hebben in de Nederlander.

"Iedereen heeft ambities, die heb ik dus ook. Ik denk dat ik op meerdere vlakken nog kan verbeteren. Daarvoor moet ik nog meer wedstrijden spelen, zowel bij de club als bij de nationale ploeg’’, citeert De Telegraaf.



Manchester City, Chelsea, Liverpool en Everton zouden belangstelling hebben. Van Dijk is in topvorm en komt met Southampton pas woensdag in actie. Tottenham Hotspur is dan de tegenstander.