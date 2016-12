Feyenoord-aanvaller annuleert vakantie voor trainingskamp

"Soms moet je in je leven een nieuw begin maken. Daarom heb ik andere mensen om mij heen verzameld met bijvoorbeeld Yalcin Zöhre als nieuwe zaakwaarnemer. Hij heeft een scherpe visie en daar zag ik wel wat in. Er gaan dingen goed hoor, ik val vaak in, krijg volop speeltijd. Maar er moeten ook dingen beter, daar werken we aan. Samen", aldus de buitenspeler tegen het Algemeen Dagblad.



Geen kleur in het haar is één van de dingen. "Het is leuk dat je met een mooi kapsel de kleedkamer binnenstapt, maar dat maakt je geen goede voetballer. Alle beetjes helpen. Ik wil alleen nog maar opvallen door mijn spel, niet door een aparte haardracht."



Ook een vakantie naar Curaçao heeft hij geannuleerd. "Tijdens het trainingskamp begin januari moet iedereen zich weer bewijzen. Ik had al een reis geboekt naar Curaçao. Dan zou ik 30 december terugkeren in Rotterdam. Maar vaak voel je dan de vermoeidheid nog, terwijl je in Curaçao natuurlijk ook niet om tien uur in bed ligt. Dat wilde ik voorkomen, ik pak nu twee weken volledig mijn rust, proef alleen iets van de kerstsfeer in Londen. Maar de focus ligt nu al bij de tweede helft van het seizoen", besluit Basacikoglu.