Hansson: ''Feyenoord is één van de mooiste clubs van Europa''

''Voor mij was 2016 een jaar van nieuwe ervaringen'', opent de Zweedse routinier. ''Wonen en werken in het buitenland had ik nog nooit gedaan, maar in de eerste weken van het jaar hadden mijn gezin en ik nog geen idee dat dat zou gaan gebeuren.''



''In december 2015 was ik vertrokken bij Helsingborgs, na acht jaar in het eerste elftal te hebben gespeeld. Ik zocht een nieuwe uitdaging en die vond ik toen Feyenoord mij belde nadat Warner Hahn geblesseerd was geraakt. Ik hoefde niet lang na te denken, want ik heb Feyenoord altijd één van de mooiste clubs van Europa gevonden'', aldus Hansson.