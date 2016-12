''Swart vernietigt alles wat Ajax nu aan goodwill opbouwt''

Ajax-legende Sjaak Swart zorgt bijna wekelijks voor opmerkelijke uitspraken. De oud-speler is ontzettend pro-Ajax en legt de schuld van een nederlaag altijd bij anderen, tot ergernis van Nico Dijkshoorn. Zijn column in Voetbal International gaat over het orakel uit Amsterdam.

''Sjaak Swart is een Ajacied die juicht als een andere club degradeert, een man die scheidsrechters na de wedstrijd beledigt, een man die altijd vindt dat Ajax had moeten winnen en vooral een man die iedere week aan iedereen vertelt dat het vroeger allemaal veel beter was. En honderd keer langzamer, maar dat vertelt Sjaak er nooit bij'', benadrukt de schrijver annex muzikant. ''Wat ik zelf niet snap, is dat het afgelopen jaar niemand van Ajax heeft ingegrepen. Sjaak Swart vernietigt ieder weekend, in schijtlollige interviews, alles wat Ajax nu aan goodwill opbouwt.''



Dijkshoorn vervolgt: ''Ajax kan miljoenen uitgeven aan pr, ze kunnen hun spelers als kostschooljongens opvoeden en een keurige coach aanstellen, maar dat alles is zinloos zolang niemand tegen Sjaak Swart zegt dat het genoeg is geweest. Iemand bij Ajax moet eindelijk de moed opbrengen Swart te zeggen dat hij de club schaadt met zijn haatdragende teksten.''