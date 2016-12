De Jong: "Ziet aan de wallen van Cocu dat het zwaar beroep is"

"Ik heb er enorm veel zin in. Toen De Graafschap me benaderde, heb ik niet gekeken naar geld, niet naar de selectie en niet naar de stand op de ranglijst. Ik heb mijn gevoel laten spreken en wist meteen dat ik trainer van De Graafschap wilde worden. Ik denk dat ik bij deze club pas. Ik houd van fanatiek volk en dat denk ik hier in Doetinchem aan te treffen. De Graafschap is net als mijn vorige club Cambuur een volksclub. Daar pas ik goed bij. Het zijn cultclubs, knuffelclubs ook", zegt De Jong tegen De Gelderlander.



Bij Cambuur stapte De Jong in februari dit jaar op na teleurstellende resultaten. "Het is een zwaar beroep. Je merkt het ook aan trainers als Frank de Boer en Phillip Cocu. Je ziet het aan de kleur van hun gezicht, aan de wallen onder hun ogen."



De trainer wil attractief voetbal gaan spelen. "Geen kwaad woord over Jan Vreman (voormalig trainer van De Graafschap red.), maar ik ben een ander type trainer. Ik ben een aanhanger van 4-3-3 en vind het leuk dat het publiek vermaakt wordt.”