PSV-middenvelder: "Zit niet heel ver van het Ajax-niveau af"

"Het loopt dit seizoen nog niet zoals we willen. Voor Siem met de kleine blessures en voor mij liep het individueel niet zo. Ook als team hebben we het moeilijk gehad. Dit is zeker niet hoe we het ons hadden voorgesteld", aldus Luuk de Jong.



Siem de Jong gaat verder over de gang van zaken. "Over wat ik tot nu toe heb laten zien, kan ik natuurlijk niet tevreden zijn, al heb ik wel hard gewerkt voor het team. Ik weet dat ik beter kan en ik heb niet het idee dat ik heel ver van het niveau af zit dat ik bij Ajax had."



De afgelopen zeven seizoen werd telkens één van de broers kampioen van de Eredivisie. Hoewel PSV 'slechts' derde staat in de Eredivisie, blijven ze geloven in een achtste, gezamenlijk kampioenschap. "Zeven jaar op rij één van ons kampioen was al heel mooi, maar een achtste titel samen zou helemaal speciaal zijn. Daar blijven we voor vechten."