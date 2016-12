Will: ''Niet blij omdat we Ajax van het kampioenschap afhielden''

''We probeerden de wedstrijd zo normaal mogelijk te benaderen'', vertelt De Graafschap-verdediger Nathaniel Will aan Het Parool. ''De play-offs waren voor ons veel belangrijker, maar onze trainer Jan Vreman zei: we gaan het niet rustig aan doen, dat is de verkeerde insteek. Bovendien kijkt heel Nederland toe, dan wil je je huid zo duur mogelijk verkopen.''



''We waren niet blij omdat we Ajax van het kampioenschap hadden afgehouden'', benadrukt Will. ''Ik snap de frustratie, en met mijn Ajax-verleden gun ik de club alles, maar kampioen worden moet je toch echt zélf doen.''