Ajax-doelman zoekt het warm op: "30 graden met kerst"

André Onana is rond de kerstdagen naar huis gevlogen. De doelman van Ajax is voor even terug in Kameroen, waar hij aanschuift aan de kerstdiner.

"Ja, dat doe ik elk jaar. Kerst in Afrika is niet heel anders dan hier in Nederland. Natuurlijk, de zon schijnt en het is er warm in december. Bij ons is het rond de 30 graden met kerst. Maar voor de rest hechten wij aan dezelfde kersttradities die je hier ook ziet. Ook bij ons in huis staat een kerstboom hoor", zegt hij op de clubwebsite.



"Mijn kerstwens voor dit jaar? Vrede op aarde. Absoluut. Al helemaal in Afrika, waar ik vandaan kom, is er veel ellende en mensen die elkaar niets gunnen. Ja, ik wens vrede op aarde voor iedereen", besluit de sluitpost.