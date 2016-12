Heerenveen-doelman heeft buitenlands avontuur voor ogen

Het contract van Erwin Mulder loopt medio 2017 af en dus is het de vraag wat er in de winterstop gaat gebeuren. Een buitenlands avontuur zou interessant kunnen zijn, geeft hij aan in gesprek met supportersmagazine FeanFan.



"Het is altijd lastig. Als de club nog wat aan me wil verdienen, verkopen ze me in de winterstop, maar dat is niet mijn intentie", aldus de sluitpost. "Mocht zich een mooie club aandienen, dan kijk ik of dit past bij mij en mijn gezin. Het zal dan een buitenlandse club worden. Komt die niet, dan blijf ik bij Heerenveen, want ik heb het hier prima naar mijn zin."



Naast de doelman beschikken ook onder meer Mitchell te Vrede, Lucas Bijker, Luciano Slagveer en Doke Schmidt over een aflopend contract. Mulder speelt sinds de zomer van 2015 in het shirt van Heerenveen.