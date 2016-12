Sneijder steelt de show in laatste thuiswedstrijd van Galatasaray

Na een half uur opende Nigel de Jong de score op aangeven van Sneijder. Na de gelijkmaker van Sajjad Shahbazzadeh kwam de thuisploeg weer op voorsprong door een eigen goal van Lamine Gassama.



Vijf minuten na de theepauze maakte Sneijder de 3-1. Enkele minuten later werd het liefst 4-1. Sneijder gaf de beslissende eindpass op het doelpunt van Eren Derdiyok. Het slotakkoord kwam van invaller Josué. Sneijder gaf opnieuw de assist.





3 - @sneijder101010 has assisted three goals in a league game for the first time since November 2003 (ADO Den Haag - Ajax). Superb.