Geen degradatie Twente: "Gaan er lekker veilig tussenin zitten"

Arnold Bruggink is zeer kritisch op de KNVB over het beleid rond FC Twente. De oud-speler van de Tukkers zag de voetbalbond worstelen met dit dossier met flinke imagoschade als resultaat. "Wát een soap."

De licentiecommissie wilde FC Twente laten degraderen naar de Jupiler League. "Op zich was het een begrijpelijke straf. Alleen: de straf bestond niet", aldus Bruggink tegen Voetbal International.



"Dat vind ik zó typisch Nederlands: we doen noch het een en noch het ander, maar we gaan er lekker veilig tussenin zitten. Achteraf hoor je dan dat de KNVB off the record ook weer toezeggingen had gedaan aan andere clubs", besluit de analist.