'Terugkeer aanvaller Heracles Almelo is mogelijk van korte duur'

Lille en Lorient zien diverse spelers naar de Afrika Cup vertrekken en zoeken daardoor naar goedkope vervangers. Armenteros kost namelijk niet meer dan één miljoen euro. De Zweed scoorde dit seizoen al acht keer in dertien wedstrijden voor Heracles.



Armenteros keerde deze zomer na mislukte avonturen terug bij Heracles Almelo. De aanvaller beleefde in 2010 zijn doorbraak in het betaalde voetbal. In 2013 maakte hij de overstap naar Anderlecht.