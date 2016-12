Grote teleurstelling bij koploper Jupiler League na slecht nieuws stadion

Voor Hai Berden voelt het als een grote nederlaag. "Voor de club, de stad en de regio was een nieuw stadion het beste geweest", zo liet de voorzitter weten aan L1. "Helaas heeft het zo niet kunnen zijn, dat is een hele grote teleurstelling voor mij."



Berden gaat nu op een andere wijze aan de slag. "We kijken nu vooruit en renoveren de huidige Koel. Dat is de goedkoopste optie, en daarmee kunnen we ook op termijn een stabiele eredivisionist worden."