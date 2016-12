Toornstra leeft mee met Feyenoord-spits: "Moeilijk om te zien"

"Het is wel moeilijk om te zien. Je ziet hem iedere week op de bank. Het is echt jammer, omdat zijn concurrent het gewoon heel goed doet. Misschien is het daardoor makkelijker te accepteren, maar het is natuurlijk nooit leuk", aldus Toornstra bij FC Afkicken.



Vorig seizoen waren de rollen nog omgedraaid. Toen had Kramer vaak een basisplaats en mocht Toornstra hopen op speelminuten.