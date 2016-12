"Bosz maakt risicovollere keuzes bij Ajax dan De Boer"

"Trainers worden aangetrokken en eigenlijk alle trainers beginnen over aanvallend en aantrekkelijk voetbal. Zeker bij Ajax", zegt Jansen. "Ajax heeft daarbij het meest kritische publiek, maar Bosz stapte in en het aantrekkelijke voetbal is teruggekomen."



De journalist ziet Bosz kiezen voor aanvallend voetbal. "Bosz maakt risicovollere keuzes. hij wil voetbal in de ploeg. De Boer koos steevast voor Gudelj, maar het is moeilijk te vergelijken."