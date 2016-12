Nederlanders weten net te vinden in Turkije: "Viel allemaal samen"

"Dit zijn drie heel mooie punten. We hebben de eerste helft van het seizoen uitstekend afgesloten en keren met een goed gevoel huiswaarts. Het was een mooie teamprestatie, met mooie doelpunten. Het viel allemaal samen", aldus Sneijder op het digitale thuis van Galatasaray. Hij bleef echter bescheiden. "Want je doet het niet alleen. Dit was een belangrijke dag voor ons. Het is nu tijd voor kerst, tijd om dit te vieren."



Ook Nigel de Jong was trefzeker. "Ik ben heel blij met mijn treffer en dit resultaat", vervolgt de middenvelder. "Dit was mijn eerste doelpunt voor Galatasaray. Ik scoorde na een fantastische assist van Wesley. Het is fijn om de eerste helft van de competitie op deze manier af te sluiten. Voor de wedstrijd hadden we het er al over dat we wilden inlopen op Istanbul Basaksehir en Besiktas. Ons wacht nu een lange tweede seizoenshelft."