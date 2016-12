Boxing Day, voetbalfeest in Engeland

Voetballen met kerst, het is een van de mooiste tradities van de Premier League. Gedurende Boxing Day (Tweede Kerstdag) zal een complete speelronde in de Engelse Premier League afgewerkt worden. Het kan je kerstfeest als supporter geweldig maken, maar ook verzieken. Zeker als het zo zenuwslopend spannend is als in de Engelse Premier League.

Ook voor de Nederlandse voetbalkijker is de Premier League op Boxing Day buitengewoon interessant. Met een Nederlandse trainer, diverse Oranje-internationals en veel internationale wereldsterren op het strijdtoneel is speelronde 18 van de Premier League een ware reden om de huidige kerstplannen af te zeggen. Waarom naar de schoonfamilie als u met enkele tikken op uw afstandsbediening kunt zien of Ronald Koeman met zijn Everton een resultaat kan boeken op bezoek bij regerend landskampioen Leicester City? Het treffen in het King Power Stadium, op het oog misschien wel het meest aansprekende wedstrijd van de middag, start om 16:00.



Van oorsprong probeert de FA op Boxing Day derby’s in te plannen voor de supporters. Dat is om te voorkomen dat teams en fans ver moeten reizen na een feestelijke Eerste Kerstdag. Desondanks is het elk jaar maar de vraag of de FA hierin slaagt. Dit jaar zit het de bezoekende fans namelijk niet mee. Alleen de vroegste wedstrijd van de dag, Watford – Crystal Palace, kan men een derby noemen. Tussen de thuisbasissen van beide ploegen ligt zo’n 35 kilometer.



Hier het programma van speelronde 18 (Nederlandse tijd):



13:30 Watford – Crystal Palace



16:00 Arsenal – West Bromwich Albion



16:00 Burnley – Middlesbrough



16:00 Chelsea – AFC Bournemouth



16:00 Manchester United – Sunderland



16:00 Swansea City – West Ham United



16:00 Leicester City – Everton



18:15 Hull City – Manchester City



Hoewel de tribunes waarschijnlijk zijn overladen met kerstmutsen en andere kerstobjecten, is scherpte voor de spelers een absolute must. Punten verspelen in de drukke decembermaand kan namelijk dramatische gevolgen hebben. Voor de voetballiefhebber is speelronde 18 van de Premier League in ieder geval een feestje.