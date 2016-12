Guardiola sluit komst Van Dijk uit: "Dat is onmogelijk"

Manchester City pikte afgelopen zomer nog John Stones voor zo'n zestig miljoen euro op bij Everton. De verdediger kent een lastig begin bij de topclub. "Voor het eerst in zijn carrière moet hij elke drie dagen een wedstrijd spelen. Natuurlijk moet hij zich verbeteren, maar dat moeten Nicolas Otamendi en Aleksander Kolarov ook. Stones is jong, open en heeft veel persoonlijkheid", zei Guardiola op het perspraatje in aanvang voor de wedstrijd tegen Hull City.



De komst van Virgil van Dijk lacht Guardiola dan ook weg. "Of Van Dijk komt? Volgende maand? Wij moeten volgende maand naar Southampton om tegen hen te spelen. Hij komt niet hier naartoe, want dat is onmogelijk", oordeelt de Spanjaard. "Hij is een speler van Southampton en we willen hem op dit moment niet."