'Ziyech opnieuw gepasseerd door bondscoach'

"We hebben 26 spelers, dus het is niet nodig om iemand anders mee te nemen", liet een bron rondom het nationaal elftal optekenen in Le Matin.



Belhanda blijft daarentegen gewoon bij de selectie. De middenvelder van OGC Nice is vier tot zes weken uit de roulatie, maar Marokkaanse medische staf hoopt hem nog klaar te stomen voor een deel van het toernooi. De eerste twee wedstrijden (tegen DR Congo en Togo) lijken sowieso onhaalbaar voor hem.