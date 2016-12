Barça-trainer twijfelt over toekomst: "Beroep heeft moeilijke kant"

"Ik werk bij de beste club ter wereld, daar twijfel ik niet aan. Hier is mijn thuis en hier wil ik prijzen pakken, maar er is ook een moeilijke kant aan dit beroep. Ik moet dus zien wat ik ga doen in de komende jaren", geeft Enrique aan in gesprek met Barcelona TV.



"Maar ik heb tijd om een beslissing te nemen en de club steunt me", vervolgt de coach. "Ik richt me op het heden en als mijn toekomst hier niet ligt, dan ligt ze ook niet ergens anders. We zullen wel zien wat er gebeurt."