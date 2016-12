"Blind heeft vijanden weten te creëren in zijn omgeving"

2016 was voor het Nederlands elftal en de KNVB een heel bewogen jaar. Binnen de voetbalbond was het vaak kommer en kwel en vaak ging bondscoach Danny Blind door het stof. Valentijn Driessen van De Telegraaf neemt het voor hem op.

"Er valt Blind niet zoveel te verwijten. Hij heeft er alles aan gedaan om de staf rond te krijgen en heeft zich goed opgesteld in de affaire rondom Hans Jorritsma. Je kan alleen zeggen dat hij de wedstrijd tegen Frankrijk verkeerd heeft aangepakt. Nederland liep teveel achteruit", zegt Driessen in gesprek met .



"Die wedstrijd ging verloren, maar dat is ook geen schande omdat Frankrijk betere spelers heeft", vervolgt de journalist, die respecteert hoe Blind inging tegen beslissingen van onder andere td Hans van Breukelen "Hij heeft vijanden weten te creëren in zijn omgeving, waarmee hij zich met het elftal kon afzetten tegen de rest van de KNVB. Dat heeft het Nederlands elftal meer een team gemaakt."