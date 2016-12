Bondscoach Marokko krijgt kritiek op passeren Ziyech

Abdelhak Benchikha, trainer van het Marokkaanse Ittihad Tanger, snapt niks van de keuze van Renard. "In mijn ogen heeft Renard een grote fout gemaakt met het passeren van Ziyech, die het uitstekend doet in Nederland. Voor Marokko kiezen was een moedig besluit van Ziyech, want in Nederland was er grote druk op hem uitgeoefend om voor Oranje te kiezen. Hij had op zijn minst opgeroepen kunnen worden", zegt de Algerijn in gesprek met Al-Massae.



Benchikha vindt de situatie van Ziyech vergelijkbaar met de situatie van Riyad Mahrez in 2014. De speler van Leicester City werd bijna niet geselecteerd voor het wereldkampioenschap. "Hij had het lastig onder Vahid Halihodzic en mocht niet mee naar het WK. Doordat de bondsvoorzitter later ingreep, ging Mahrez alsnog naar Brazilië."