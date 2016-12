Liverpool concretiseert interesse in Promes

Draxler zou het toptarget voor Liverpool zijn geweest, maar de Duitser koos voor Paris Saint-Germain. The Daily Mirror weet daarom dat The Reds zijn doorgeschakeld op Promes. De Nederlandse buitenspeler heeft een ontsnappingsclausule van zo'n 23 miljoen euro in zijn contract staan, waardoor hij vrij goedkoop de overstap naar Engeland kan maken. Daarnaast hebben de Russische hoofdstedelingen met Aleksandr Samedov al een mogelijke vervanger aangetrokken.



De aanval van Liverpool is momenteel niet erg breed, omdat Sadio Mané met Senegal naar de Afrika Cup gaat en Philippe Coutinho langer uit de roulatie is dan vooraf verwacht. Ook Danny Ings is door een blessure voorlopig niet beschikbaar. Jürgen Klopp liet eerder al weten dat transfers in januari zeker mogelijk zijn.