Ajacied Cassierra houdt zich niet in: "Eet misschien wel twee keer zoveel"

“Natuurlijk eet je rondom de feestdagen meer dan gebruikelijk”, laat Cassierra weten op de officiële website van Ajax. “Misschien wel twee keer zoveel. Het is echter maar tijdelijk. En ik ga tijdens de vakantie ook iedere dag sporten in de gym. Dat is belangrijk, want tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft knokt iedereen voor zijn plek. Je moet er klaar voor zijn als de trainer je nodig heeft.”



Cassierra kwam afgelopen zomer voor 5,5 miljoen euro over van Deportivo Cali. In Amsterdam kon de spits zijn belofte tijdens de eerste seizoenshelft nog niet waarmaken. In tien competitiewedstrijden kwam de Colombiaan tot slechts één doelpunt.