Feyenoorder Woudenberg niet bezig met vertrek uit Rotterdam

Lucas Woudenberg is niet bezig met een vertrek bij Feyenoord. De jonge vleugelverdediger begon het seizoen als basisspeler, maar verloor zijn plek in het elftal aan Terence Kongolo en later ook Miquel Nelom. Het talent geeft echter niet op en wil zich in 2017 terugknokken in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst.

“Je wilt altijd spelen. Ik ook”, zegt Woudenberg in gesprek met FC Afkicken. “Dat gebeurt als je keihard blijft werken en als je het goed doet op de momenten dat je wel speelt. Ik kan niet zeggen dat ik het slecht heb gedaan in de wedstrijden dat ik wel speelde, daar ben ik wel tevreden over. Ik moet nu gewoon wachten op mijn kans.”



De geboren Woerdenaar hoopt in de volgende seizoenshelft veel minuten te maken en terug te keren in de basis. “Dat is het belangrijkste voor mij. Ik denk niet echt na over een nieuwe verhuurperiode. Ik heb net een nieuw contract getekend bij Feyenoord, was vorig jaar verhuurd en heb nu acht wedstrijden gespeeld. Het zit nu even tegen, maar ik ben niet iemand die snel opgeeft.”