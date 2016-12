Prestaties Jong Ajax stemmen Bergkamp tevreden

Het meespelen van Jong Ajax in de Jupiler League begint zijn vruchten af te werpen. Verschillende talenten maakten al de overstap van het beloftenteam naar de hoofdmacht. Daarnaast presteert het elftal ook nog eens prima dit seizoen. Dennis Bergkamp, assistent-trainer bij Ajax 1, is zeer te spreken over de formatie van trainer Marcel Keizer.

“De stap van de A1 naar het eerste werd nogal eens groot gevonden”, legt de 79-voudig international uit in 1900 Magazine. “Deze tussenstap is ideaal. Spelers als Kenny Tete, Jaïro Riedewald en Joël Veltman hebben al laten zien dat de prikkels die ze ervan hebben gekregen goed voor het verloop van hun carrière zijn geweest.”



Volgens Bergkamp krijgen de talenten in de Jupiler League met name te maken met meer fysieke tegenstand. “Als je erin meegaat, zal je het onderspit delven. Je moet weten hoe je daarmee om moet gaan. Abdelhak Nouri zal er bijvoorbeeld meer moeite mee hebben dan Matthijs de Ligt. Maar beiden zullen ermee om moeten gaan.”