Vreven op lijstje NAC Breda: ''Het is een fantastische club''

''Het is een fantastische club'', vertelt de oud-verdediger van FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag in een onderhoud met regionale zender Omroep Brabant. ''Een echte volksclub, dat past mij wel.''



''De club heeft weinig geheimen voor mij. Ze hebben geweldige supporters, die kritisch zijn als het moet maar altijd achter de club staan. Het leeft er altijd'', aldus Vreven, die nog wacht op zijn eerste gesprek in Breda: ''Laat ons even afwachten.''