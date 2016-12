Vermeer: ''Nooit bezig geweest met een vertrek bij Feyenoord''

''Na het afgelopen seizoen kreeg ik van veel mensen de vraag wat mijn plannen waren'', vertelt de routinier in gesprek met Feyenoord Magazine. ''Ze dachten dat ik weg zou gaan, maar ik ben daar eigenlijk nooit serieus mee bezig geweest. Ik dacht: ik zit bij een mooie club, ik heb het hier naar mijn zin en ik heb mijn kleine hier in Nederland dus ik hoef niet weg. Daarom was ik heel tevreden dat Feyenoord mijn contract wilde verlengen, alleen was het doodzonde dat het een maand later misging.''



Vermeer hoopt op een spoedige rentree bij de koploper: ''Mijn eerste doel voor het nieuwe jaar is uiteraard om weer honderd procent fit te raken. Als het goed is, zal ik op korte termijn de volgende stap in mijn revalidatie zetten en kan ik weer terugkeren op de club. Van supporters krijg ik vaak de vraag hoe lang het nog duurt voor ik weer terug ben.''



De doelman met een verleden bij Ajax heeft concurrentie van de degelijke Brad Jones: ''Zelf hoop ik natuurlijk weer veel aan spelen te gaan toekomen. Met de concurrentiestrijd houd ik me eerlijk gezegd nog niet bezig. Ik weet wat ik kan als ik fit ben, dus we zullen zien hoe het loopt.''