''Voor supporters was wedstrijd tegen Ajax een hele bijzondere''

Hoofdtrainer René Hake kijkt met FC Twente TV terug op het bewogen voetbaljaar: ''Ik denk dat voor de club en voor de supporters de wedstrijd tegen Ajax een hele bijzondere was. Het jaar 2016 was voor FC Twente een heel bijzonder jaar en je kunt in een topwedstrijd in de laatste minuut winnen.''



''En dan de euforie en de beleving bij het publiek en de toeschouwers'', vervolgt de Drentse oefenmeester. ''Als je dat terugziet op foto's en op beelden, dan doet dat zoveel met die mensen, dat is in dat opzicht een hele speciale wedstrijd geweest. In dat oogpunt, maar ook in voetballend oogpunt van hoe we ons daar hebben gepresenteerd.''