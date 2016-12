''Feyenoord kan niet rustig achterover leunen in winterstop''

''Als je puur kijkt naar de prestaties, kun je niet anders dan tevreden zijn over het jaar dat Feyenoord achter de rug heeft'', schrijft de geboren Rotterdammer. ''We hebben de beker gewonnen én zijn winterkampioen, dat is toch klasse? Toch betekent het niet dat Feyenoord tijdens de winterstop rustig achterover kan leunen. Daar voor is het voetbal in de laatste fase van de eerste seizoenshelft vaak niet goed geweest.''



''Feyenoord speelt veel op kracht”, vervolgt Boskamp zijn analyse. ''In de wedstrijden waarin de ploeg goed speelt, zie je dat goed als Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena hun tegenstanders constant blijven afjagen en onder druk zetten.''



''Het is te hopen dat Feyenoord de winterstop gaat gebruiken om weer op te laden, omdat we het uiteindelijk voor een groot deel van kracht moeten hebben in de wedstrijden. Als dat deel wegvalt en we het afjagen niet meer kunnen opbrengen, zijn we opeens een stuk minder dwingend en hebben we minder om op terug te vallen dan onze concurrente'', zo besluit de Feyenoorder in hart en nieren.