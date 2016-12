Kraay jr. looft De Ligt: ''Ook niet echt gekweekt door Ajax''

Matthijs de Ligt kreeg als eerste lof toegezwaaid in 'De Tafel van Kees' van Fox Sports: ''Hans van Breukelen zei wel: je moet sterke mensen kweken. Maar die kweek je niet, de Ramos' en Pepe's in deze wereld. En deze jongen is ook niet echt gekweekt door Ajax. Dit komt gewoon aanwaaien.''



Abdelhak Nouri staat er ook zeer goed op bij Kraay jr.: ''Die geeft balletjes die sommige spelers hun hele leven niet geven. Met gevoel, met tegeneffect, in de loop. En daar kunnen we er wel 120 van laten zien. Alleen daarom al: als je dit in je hebt... Dat is toch veel mooier dan al die harkers die vroeger op de velden liepen.''