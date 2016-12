Boxing Day loopt slecht af voor Janmaat na snelle blessure

Daryl Janmaat heeft dit jaar geen tijd gehad om in Nederland te genieten van de kerstdagen. Hij moest voetballen bij Watford, maar Boxing Day had voor de verdediger geen goede afloop. De rechtsback raakte tegen Crystal Palace namelijk al na achttien seconden geblesseerd.

Drie minuten later moest hij zich laten vervangen. Janmaat was net terug bij Watford. Hij was in september ook al geblesseerd geraakt. Toen kreeg hij last van zijn schouder. De voetballer werd naar de kant gehaald ten faveure van Juan Camilo Zuniga.



Watford en Crystal Palace eindigden uiteindelijk de wedstrijd bij een stand van 1-1. Voormalig PSV'er Nordin Amrabat deed negentig minuten mee bij thuisploeg Watford, dat na achttien wedstrijden de tiende plaats bezet in de Premier League.