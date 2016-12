De Boer : "Als Janssen niet speelt, heeft Oranje groot probleem"

"In tien interlands vier goals voor Oranje, dat is een mooi moyenne", zegt de analist in het praatprogramma de Tafel van Kees op FOX Sports. "De laatste paar keer was hij onomstreden bij Oranje, maar ik maak me zorgen."



Dat is vanwege de prestaties van Janssen bij zijn club. "Eén doelpunt, ook nog een penalty, in dertien wedstrijden voor Tottenham, dat is minder. "Hij is nu geblesseerd, speelt weinig en de twijfels rijzen, bij het publiek en vooral bij de pers. Er wordt behoorlijk wat kritiek geuit. Het wordt dus spannend. Als Janssen niet gaat spelen, hebben we een groot probleem."