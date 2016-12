'Ziyech mogelijk toch in beeld voor Afrika Cup'

Gaat hij nou wel, of gaat hij nou niet? Hakim Ziyech wordt aan het lijntje gehouden. Nu zou de Ajacied mogelijk wél in actie kunnen komen op de Afrika Cup.

Younes Belhanda is mogelijk niet fit genoeg om mee te doen. Hij heeft zijn teen gebroken. Als vervanger komt mogelijk Ziyech weer in beeld. Bondscoach Hervé Renard gaf eerder nog aan de speler van Ajax niet nodig te hebben.



Marokko is momenteel op trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Renard heeft 6 en 9 januari oefenduels met Iran en Finland op het programma staan. Daarna beslist hij welke spelers hij meeneemt naar de Afrika Cup.