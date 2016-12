Mourinho: "Zlatan Ibrahimovic had vaker moeten scoren"

"Hij had vaker moeten scoren", zei Mourinho na het duel in de Engelse pers. "Hij had een kans op de 2-0. Ik dacht: het duel zit er op. Niet dus. Maar buiten de goals is zijn werklust geweldig. Ik zag hem sprintduels aangaan met Laminé Kone en Papy Djilobodji. Jonge gasten, maar Zlatan was sterker en sneller dan zij. Geweldig."



Zlatan was niet de enige die scoorde tegen Sunderland. Ook onder meer Daley Blind vond het net. Die toonde zich na afloop zeer content met Ibrahimovic. "Ik vind het geweldig dat Zlatan het zo goed doet", zei hij.