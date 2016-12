PEC Zwolle ruikt kansen en wil wel zaken doen met Chinees

Bij ADO Den Haag is er al tijden ruzie tussen de club en de Chinese eigenaar Hui Wang. "Laat ik één ding duidelijk stellen: de club wordt níét aan Chinezen verkocht”, zegt PEC-voorzitter Adriaan Visser in gesprek met De Telegraaf.



"Je moet toch steeds naar nieuwe dingen zoeken om de club en zijn groei te laten accelereren”, zegt Visser. „Je moet dit in de lijn zien van onze samenwerkingen met de Stellenbosch University in Zuid-Afrika en in Nieuw-Zeeland met de Olé Football Academy."