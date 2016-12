'Oud-Ajax-target Ødegaard weer in beeld in Eredivisie'

Het achttienjarige toptalent speelt niet in het eerste elftal van Real Madrid. Hij moet het doen met minuten in het tweede van de Spanjaarden. Daarin is hij wel een belangrijke, al dan niet bepalende, pion geworden.

Volgens de geruchten vindt het Ødegaard-kamp de Eredivisie de beste oplossing voor de voetballer. Of er ook belangstelling is vanuit Nederland is niet bekend. Ødegaard debuteerde al op zijn zestiende in het eerste van Real.