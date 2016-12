Feyenoord met Malacia, Knoester, Vente op trainingskamp

Malacia is zeventien jaar. Hij komt het best tot zijn recht als linksback. Knoester is een jaar ouder. Hij speelt normaal gesproken als centrale verdediger. Vente is een spits van zeventien jaar. Zijn opa is Leen Vente, die vroeger ook in het shirt van de Rotterdammers speelde.



Feyenoord gaat 3 januari naar Marbella om zich daar tot en met zondag 8 januari voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Op zaterdag 7 januari treft het team het Duitse FSV Mainz 05 voor een vriendschappelijke wedstrijd.