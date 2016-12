Oud-Ajacied Oliseh aan de slag als hoofdtrainer

De 42-jarige oud-international was in het begin van dit jaar bondscoach van het Nigeriaanse elftal. Hij stapte in februari op, omdat hij geen geld meer kreeg en zich onvoldoende gesteund voelde door de Nigeriaanse bond.



Oliseh is het meest bekend als voetballer van Ajax. Hij speelde van 1997 tot en met 1999 voor de Amsterdamse club. Hij won tweemaal de KNVB Beker en werd een keer kampioen met de hoofdstedelingen.