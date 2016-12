'AS Roma wil El Ghazi of Depay'

AS Roma hoopt zich deze zomer te versterken met Anwar El Ghazi of Memphis Depay. De Italianen kunnen een aanvallende versterking goed gebruiken, weet Corriere dello Sport .

De eventuele aanwinst moet de afwezigheid van Mohamed Salah op zien te vangen. De aanvaller doet met Egypte mee aan de Afrika Cup en kan dus in januari enkele wedstrijden niet in actie komen voor AS Roma.

El Ghazi is bij Ajax niet zeker van speelminuten. De aanvaller heeft hevige concurrentie van Bertrand Traoré. Manchester United is Depay liever kwijt dan rijk. De vleugelspeler speelt helemaal niet bij de Engelse club en mag op zoek naar een nieuwe werkgever.