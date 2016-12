"Of ik Karsdorp ken? Dat is een goede speler van Feyenoord"

"Nee, op dit moment zoeken we geen verdedigers", merkt de trainer van the Gunners op. "Je informatie klopt niet helemaal. Of ik weet wie Rick Karsdorp is? Ja, het is zeker een goede speler, maar wij bevinden ons nu niet op de transfermarkt. We zijn meer gefocust op het winnen van de volgende wedstrijd."



Karsdorp kwam in augustus 2014 voor het eerst binnen de lijnen in het eerste elftal van Feyenoord. Hij is hard op weg naar de honderd wedstrijden. De verdediger maakte ook al zijn debuut in het Nederlands elftal.