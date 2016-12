Als Rekik bal krijgt, kun je volgens Fransen beter wegzappen

Karim Rekik was bij PSV een steunpilaar in de verdediging. Bij Olympique Marseille bakt hij er niet veel van. Tenminste, dat meent het gerenommeerde L'Euipe . De krant heeft de verdediger opgenomen in haar elftal mislukkelingen van 2016.

Rekik behaalde in de negen wedstrijden die hij dit seizoen speelde een gemiddeld cijfer van 4,29. Daarmee is hij één van de slechts beoordeelde spelers in de Ligue 1. "Hij is het slachtoffer van zijn traagheid, waardoor aanvallers hem vaak in de rug weten te kloppen", schrijft L'Equipe.



In het elftal is verder plaats voor Lassana Diarra, Henri Bedimo, Rémy Cabella, Grzegorz Krychowiak, Hatem Ben Arfa, Jesé, Geoffrey Jourdren, Nicolas Nkoulou, Jérémy Toulalan en Jérémy Ménez.