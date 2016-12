Voetballer (21) van Athletic Bilbao geopereerd aan kanker

De 21-jarige verdediger mag, als zijn gezondheid het toelaat, woensdag het ziekenhuis verlaten. Zijn club meldt dat de operatie goed is verlopen en dat dus geen complicaties zijn opgetreden bij het snijden.



Álvarez is een echte man van de club. Hij doorliep de jeugdopleiding en maakte dit seizoen zijn debuut in het eerste elftal van Athletic Bilbao. Hij kwam tot nu toe tien wedstrijden in actie voor zijn club.