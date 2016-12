Boukhari: "Ziyech gaan ze zeker missen bij Marokko"

Hakim Ziyech niet oproepen voor Marokko is totaal niet slim. Dat vindt Nourdin Boukhari, oud-international en voormalig speler van Ajax.

“Een creatieveling als Ziyech gaan ze zeker missen", zegt Boukhari in gesprek met Ajax Showtime. "Ik vind hem sowieso beter dan Younès Belhanda. Ziyech heeft betere kwaliteiten en kan het verschil maken."



Boukhari meent dat de Marokkaanse voetbalfans Ziyech ook graag in actie willen zien. Iedereen speelt hem de bal toe in het Marokkaanse elftal en de spelers waren blij met hem.” Bondscoach Hervé Renard van Marokko kiest echter voor andere spelers.