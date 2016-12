'Sneijder zegt nee tegen 25 miljoen'

Wesley Sneijder heeft een aanbod van een Chinese club afgezegd en blijft bij Galatasaray. Dat wordt gesuggereerd in de Turkse media.

De middenvelder zou in drie jaar tijd maar liefst 25 miljoen euro kunnen verdienen in China. Bij welke club hij aan de slag zou kunnen gaan, is niet duidelijk. Sneijder heeft nog een contract bij Galatasaray tot en met de zomer van 2018.

De 32-jarige middenvelder liet eerder dit kalenderjaar al doorschemeren ook helemaal geen trek te hebben in een vertrek bij de Turkse club. Hij speelt sinds 2013 voor de club, die hij toentertijd was komen versterken nadat hij bij Internazionale had gevoetbald.