Middenvelder Brama verruilt PEC Zwolle voor FC Utrecht

FC Utrecht is de derde club van Brama. Voordat de geboren Almeloër neerstreek in Zwolle speelde hij jarenlang voor FC Twente. Daar vertrok hij in de zomer van 2014 transfervrij, in de hoop op een buitenlands avontuur. Dat kwam er niet en na enkele maanden zonder club tekende Brama in Zwolle.



“Wout is een aanwinst voor FC Utrecht”, reageert trainer Erik ten Hag via de officiële kanalen van FC Utrecht. “Hij is strategisch zeer sterk en kent de wetten van het topvoetbal. Hij speelde in de Champions League en voor het Nederlands elftal en won prijzen: hij is een winnaar die bij FC Utrecht deze ervaring aan onze groep moet overbrengen.”



Ondanks het feit dat Brama nog een contract had in Zwolle, neemt FC Utrecht hem gratis over. De drievoudig international tekent in de Galgenwaard een contract tot medio 2018.