VIDEO: Twee rode kaarten tijdens bizarre ontknoping in Australië

Wat Fernando Brandan en Dino Djulbic dinsdag aan het doen waren had weinig met voetbal te maken! In de absolute slotfase van het duel tussen Melbourne City en Perth Glory (3-3) konden de twee voetballers zich niet meer beheersen. Het gevolg was dat beide spelers met rood konden inrukken.