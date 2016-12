Afellay tijdens comeback hard onderuit tegen Liverpool

Liverpool heeft dinsdagavond met 4-1 gewonnen van Stoke City. The Reds hebben daardoor de tweede plaats in de Premier League weer in handen. De bezoekers zakken naar de dertiende plek. Lichtpuntje voor Stoke City was de rentree van Ibrahim Afellay. De Nederlander viel een kwartier voor tijd in en maakte zo zijn eerste speelminuten sinds acht maanden.

Het begin was nog prima voor Stoke City. In de twaalfde minuut kwam de ploeg, met dank aan een assist van Erik Pieters, brutaal op voorsprong op Anfield Road. Nog voor rust boog Liverpool, met Georginio Wijnaldum in de basis, de score om. Treffers van Adam Lallana en Roberto Firmino zorgden voor een 2-1 ruststand.



In het tweede bedrijf deed Liverpool er nog een schepje bovenop. Een eigen doelpunt van Giannelli Imbula en een treffer van Daniel Sturidge zorgden ervoor dat Stoke City, waar Bruno Martins Indi de hele wedstrijd speelde, geen kans meer had op een positief resultaat.



Na een paar dagen rust wacht zaterdag voor zowel Stoke City als Liverpool al weer een loodzwaar duel. The Potters gaan op bezoek bij Chelsea, terwijl Liverpool het in eigen huis opneemt tegen Manchester City.