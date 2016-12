Trainer Bradley na 85 dagen ontslagen bij Swansea City

Italië staat bekend als het trainerskerkhof bij uitstek, maar Britse ploegen kunnen er ook wat van. Zo heeft Swansea City dinsdagavond trainer Bob Bradley ontslagen. De Amerikaan, vader van oud-Heerenveen-speler Michael Bradley, was pas 85 dagen in dienst bij de club.

Bradley is de tweede trainer die dit seizoen het veld moet ruimen bij Swansea City. In oktober namen The Swans wegens tegenvallende resultaten nog afscheid van Francesco Guidolin. Zijn opvolger deed het niet veel beter. Van de elf wedstrijden dat Bradley op de bank zat verloor de ploeg er maar liefst zeven.



Swansea City staat momenteel op de negentiende plek in de Premier League. De 1-4 thuisnederlaag van afgelopen maandag tegen West Ham United was de druppel voor het bestuur.